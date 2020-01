Calcio: tutti i convocati delle formazioni giovanili che saranno impegnate nel fine settimana

Saranno per lo più incontri in trasferta quelli che i giovani nerazzurri affronteranno durante questo weekend. Soltanto la formazione Juniores provinciale e i ragazzi under 14 potranno sfruttare il fattore campo di casa.



Di seguito tutti gli incontri e i convocati per oggi e domani.



Juniores Eccellenza

Sestrese - Imperia, sabato 25 ore 16:30

campo "G.Piccardo" Borzoli

Convocati: Cacciò, Pallini, Nastasi, Negro, Di Cianni, Correale, Manitto, Barbusso, Carnabuci, Poletti, De Luca, Zeka, Zanchi, Aicardi, Sasso, Mutti, Lanteri

Allenatore Massimiliano Casella



Juniores 2° liv. Prov.

Imperia - Olimpia Carcarese, sabato 25 ore 16:30

campo "Prof. Aicardi" Pontedassio

Convocati: Comiotto, Dallocchio, Pastorino, Cosentino, Suarez, De Matteis, Somà, Lamnica, La Porta, Giorgini, Tallone, Lo Sicco, Giglio, Ansaldi

Allenatore Roberto Manitto



Under 16

Legino - Imperia, domenica 26 ore 10:30

campo "Ruffinengo" Savona

Convocati: Coccalotto, Baudo, Guerra, Semeria, Parascosso, Morchio, Llesmi, Gerbore, Comiotto, Fatnassi, Zambruno, Parrelli, Zandonella, Giudice, Di Fabio, Ascheri, Gandolfi, Ardissone

Allenatore Modestino Feliciello, Andrea Moraglia



Under 15

Borghetto - Imperia, sabato 25 ore 15:30

campo "C.Oliva" Borghetto

Convocati: Fresia, Malaj, Amoretti, Ascheri, Dani, Papone, Ricca, Taliercio, Bianchino, Borri, Dedej, Di Fabio, Giudice, Guastamacchia, Matani, Parrelli, Zambruno, Ardissone

Allenatore Tiziano Monterosso



Under 14

A. Argentina - Imperia sabato 25, ore 15:00

campo "Ezio Sclavi" Arma di Taggia

Convocati: Bona, Bottino, Coscia, Dedja, Di Pietro, Macaluso, Morini, Nichele, Robotti. Rosa, Sabir, Sasso, Torrielli, Trucchi

Allenatore Daniele Olivieri



Under 14 sq.B

Imperia B - A. Argentina, sabato 25 ore 15:00

campo "F.Salvo" Piani di Imperia

Convocati: Di Leo, Badino, Bruno, Caprera, Dellamonica, D'Aniello, Fanzone, Iapichino, Mandri, Tahiri, Trucco, Ansaldi, Alberti, El Khattat, Gjiza, Caprera A.

Allenatore Simone Ordano