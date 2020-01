Imperia: la Rari Nantes presenta le sue squadre di pallanuoto e nuoto agonistico, la presidente Leone "Puntiamo sul nostro vivaio" (foto e video)

La Rari Nantes punta sul settore giovanile che negli anni ha sfornato campioni e campionesse del calibro dell’allenatore Marco Capanna e delle giocatrici Giulia Emmolo e Giulia Gorlero, che hanno permesso alla società imperiese di conquistare lo scudetto e due volte la coppa Len. Oggi, complice una situazione non favorevole, la Rari riparte dalla A2, per quanto riguarda la femminile, e dalla B per i maschi. Le due squadre, insieme a quella di nuoto agonistico, sono state presentate questa mattina, a un mese dalla riapertura della piscina Cascione, chiusa per alcuni mesi per il restauro della copertura.







“La speranza è che si impegnino nel giocare, nelle loro attività. – ha commentato la presidente della Rari Francesca Leone - Noi come società speriamo sempre che i risultati siano ottimi, sicuramente di non retrocedere, quindi di rimanere in A2 per le ragazze e in B per i ragazzi, e che anche il settore agonistico del nuoto riesca a fare risultati regionali. Sono ragazzi giovani, tanti sono rientrati nell’agonismo del nuoto. È un percorso difficile perché anche la società affronta tutti i giorni un periodo che non è sicuramente facile. I ragazzi sono tutti, con l’eccezione di una ragazza argentina che è stata un acquisto per quest’anno, sono tutti ragazzi del nostro vivaio, quindi giovani, meno giovani, e speriamo possa essere un anno che dia soddisfazioni in primis a loro, ovviamente, ma anche a noi che ci impegniamo per mantenere questo movimento, soprattutto per loro.



Il nostro obiettivo, già da un paio d’anni è soprattutto quello di creare il vivaio, e quindi ci concentriamo soprattutto sulle giovanili, anche per mancanza di fondi che è un problema che attanaglia tutte le società, non solo di pallanuoto e nuoto, ma anche di tutti gli altri sport. Non ci si può più permettere di spendere soldi nell’acquisto di giocatori forti che ti possano garantire una salita, quindi il nostro obiettivo è sicuramente il vivaio”.



“Con questo si evidenzia quello che stiamo cercando di fare in più. – spiega l’assessore allo sport Simone Vassallo - Il sindaco in prima persona, con tutta l’amministrazione sta cercando di portare Imperia sempre più città dello sport. Questa è una grande soddisfazione nel ruolo che ricopro, essere qua. Siamo assolutamente soddisfatti di aver riaperto l’impianto natatorio nel più breve tempo possibile per la realizzazione dei lavori fatti. Oggi la presentazione delle squadre maschile e femminile di pallanuoto, e anche una squadra di nuoto agonistico, quindi una bella soddisfazione. La Rari Nantes credo sia una società che quest’anno ha collaborato estremamente con l’amministrazione, e adesso si dedica a quello che è l’obiettivo principale, quindi far prevalere lo sport, e speriamo, ci auguriamo tutti i risultati sportivi all’interno della piscina Felice Cascione”.



Le rose:



Pallanuoto femminile:



Portieri: Sara Rowe (1997), Martina Giai (2002), Laura Repola (2004)



Difensori: Sofien Mirabella (2001), Elisa Martini (2002), Francesca Platania (2004)



Centrovasca: Elisabetta Sattin (2001), Giorgia Ferraris (2003), Margherita Amoretti (2002), Elodie Ruma (2004), Bianca Rosta (2006)



Attaccanti: Sara Amoretti (1996), Carla Comba (1991), Lise Accordino (2003), Gaia Cerrina (2004), Angelica Amoretti (2004), Alessia Iazzetta (2006)



Centroboa: Anna Amoretti (2002), Giorgia Cappello (2006)



Allenatrice: Mercedes Stieber



Pallanuoto maschile:



Federico Merano, portiere (1999), Filippo Rocchi, difensore (1988), Giacomo Rocchi, mancino (1991), Giacomo Fratoni, centrovasca (1992), Nicolò Maglio, centroboa (1990), Jarno Spano, attaccante (2001), Riccardo Gandini, centroboa (2002), Rikardo Merkaj, centro vasca (2002), Enea Merkaj, mancino (2001), Luca Bracco, centro vasca (2003), Nicola Taramasco, centro vasca (2004), Filippo Taramasco, attaccante (2001), Giovanni Merano, difensore (1995), Giacomo Grosso, attaccante (2004), Pietro Cipriani, centroboa (2004), Luca Paganoni, difensore (2004), Mattia Rossi, attaccante (2004), Pietro Pario, centroboa (2004)



Allenatore: Stefano Fratoni.



Nuoto agonistico:



Martina Acquarone (2006), Edoardo Campi (2005), Gaia Guerriero (2006), Soraya El Baraka (2004), Sofia El Baraka (2007), Rebecca Luongo (2007), Stefano Marzorati (2004), Maria Chiara Marzorati (2006), Domitilla Piotti (2004), Fabiano Rossi (2006), Gaia Rovella (2006), Simone Forte (2006)



Allenatore: Davide Dreossi.