Pallavolo: doppio appuntamento nel weekend per le formazioni maschile e femminile della Grafiche Amadeo

Grafiche Amadeo protagonista del volley regionale in questo fine settimana per il proprio rilancio in classifica.

Per la Serie C donne, oggi alle 18 a Casarza affronta i locali, ultimi in classifica. La vittoria consentirebbe di piazzarsi al centro della graduatoria ed allontanarsi definitivamente da zone pericolose.

In Serie D importante incontro casalingo, domani alle 19.30 a Villa Citera, contro il Tre Stelle Villaggio Chiavari. La formazione maschile ha la possibilità, con una vittoria, di agganciare il primo posto in classifica. Turno di riposo per il CUS Genova.