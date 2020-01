Imperia: è partita da calata Cuneo la terza edizione della Cmp Trail (foto e video)

Sono partiti questa mattina da calata Cuneo i partecipanti alla Cmp Trail di Imperia giunta alla terza edizione.



Organizzata dall’associazione Monesi Young, in collaborazione con il Comitato San Giovanni, Uisp Imperia e il Club Alpino, la corsa, che vede i nostri giornali media partners, è ormai entrata a pieno titolo nel panorama delle manifestazioni sportive e di promozione del territorio, in un periodo, quello invernale, in cui nonostante tutto si gode di temperature miti che permettono di apprezzare pienamente l’esperienza, che già l’anno scorso aveva portato partecipanti da sette nazioni.

Cinque, come detto le gare: la 'Long' da 30 km e la 'Short' da 13, sono le competitive, la 'Easy', sempre da 13 km non è competitiva. Chi vuole coniugare sport, territorio e specialità enogastronomiche, ha partecipato alla ‘Walk’, una camminata di 8 chilometri con degustazione di vini e prodotti locali. Chiude il quadro delle categorie, la ‘Cmp Mini Imperia – Open Day Sport’, durante la quale è possibile per i più piccoli, dai 5 ai 15 anni, provare le discipline del mini trail, orienteering, basket, tiro con l’arco, rugby, mini volley, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, calcio e arrampicata.

Tutte le gare sono partite da calata Cuneo con arrivo al campo Pino Valle di Baitè, con una tappa enogastronomica, per quanto riguarda la ‘Walk’ a villa Grock.



Tra i numerosi partecipanti anche l'ultramaratoneta Marco Olmo, impegnato nella 'Short'.