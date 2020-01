Pallacanestro: il Bc Ospedaletti vince a Chiavari contro l'Aurora

Aurora Chiavari - Bc Ospedaletti 75 -76

20/21 20/10 15/13 20/32

Il Bc Ospedaletti vince a Chiavari una partita straordinaria per tecnica cuore e voglia di lasciarsi alle spalle le ultime gare che, pur giocate bene, non erano andate in porto.

In un clima teso, al Palasport di Sampierdicanne si sfidano due squadre che si trovano ai margini della zona play off, gli orange devono vincere per sperare di agganciare le prime 5 posizioni, i levantini rinforzatisi col il ‘bomber’ Garibotto e la guardia Maggi vogliono risalire la china, ora sono una squadra da play off.

Il primo tempino vede gli orange giocare bene, eseguire e sono aiutati dalle percentuali alte, gli aurorini rimangono in scia con un canestro di Garibotto sulla sirena.

Secondo tempino lo show di Garibotto inizia, canestri consecutivi danno il primo strappo, ma il Bco non molla rimonta con un monumentale Colombo che trascina i suoi alla rimonta, i falli cominciano a pesare, i cambi di Lupi rendono e così si va alla rimonta finale, un trilling, 2 bombe una di Stefano Zunino e una di Olivari tengono a meno uno gli ospedalettesi che mettono definitivamente la freccia a 1 secondo dalla fine con un glaciale formica che prima pareggia e poi segna il libero della vittoria.

Purtroppo alla fine un tifoso ospite scende sul parquet e schiaffeggia Vivo scatenando un parapiglia subito sedato, bisogna saper perdere e forse l'Aurora e troppo tesa per capirlo.

Partita durissima, infatti si registrano gli infortuni di Stefano Zunino e Blasetta speriamo non siano nulla di grave.

Coach Lupi: "Partita dura, siamo riusciti a mantenere i nervi saldi nei momenti cruciali, sono felice per i miei, lavorano duro in settimana lo meritavano, e poi consentitemi di fare un grosso plauso a Garibotto veramente un arma letale per la categoria".



Tabellini

Bc Ospedaletti: Colombo 24 Bedini 15 Olivari 9 Formica 8 Zunino Stefano 6Zunino d. 5 Blasetta 4 Vivo 3 Fiore 2 Lerda



Aurora: Garibotto 40 Gotelli 13 Maggi 8 Elia 8 Andreani 3 Curaci 2 Ravera 1 Solari, Solari n.e. Costa n.e Solari n.e Eneloze