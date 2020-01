Calcio, Eccellenza, 18a giornata. Occhi puntati sul big-match Imperia-Albenga: è super sfida al 'Ciccione'

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 18 molto interessate e tutte da seguire, con uno scontro diretto molto importante per l'alta classifica: analizziamo il programma che potrete seguire dalle ore 15 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il campo principale del pomeriggio sarà il 'Ciccione' dove Imperia e Albenga scenderanno in campo per giocarsi uno scontro diretto che vale doppio per l'alta classifica. Ad approfittare di questo match potrebbe essere la capolista Sestri Levante che in casa non può sbagliare contro il Busalla.

Trasferte importanti in chiave salvezza per Alassio FC e Pietra Ligure, impegnate sui campi di Athletic Club Liberi e Rapallo/Rivarolese. L'Ospedaletti vuole confermarsi di fronte ad un brutto cliente come il Rivasamba.

Chiudono questo turno di campionato le sfide interne di Campomorone Sant'Olcese e Molassana che ospitano Angelo Baiardo e Genova Calcio. Nell'anticipo tris della Cairese al Finale.