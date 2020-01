Calcio, Serie D, 21a giornata. Sanremese, al 'Chittolina' è vietato sbagliare: è derby contro il Vado (ore 14.30)

Partita chiave quella di oggi pomeriggio (calcio d'inizio, ore 14.30) per la Sanremese di mister Nicola Ascoli che sul campo del Vado deve ritrovare la vittoria.

I tre punti in casa biancoazzurra mancano da quattro partite, con la testa della classifica che si è allontanata in maniera decisa. I matuziani affrontano un avversario, aprendo una settimana non semplice con la semifinale di andata della Coppa Italia nel mezzo, che sta facendo di tutto per lanciarsi in chiave salvezza.

Contro i rossoblu savonesi mister Ascoli potrebbe mettere in campo questo undici: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Demontis, Taddei, Gagliardi a centrocampo; Calderone a sostegno delle punte Colombi e Scalzi in attacco.

Potrete seguire la web cronaca Live della sfida tra Vado e Sanremese su Rivierasport.it e Svsport.it