Calcio, Serie D. Sanremese, il Direttore Generale Pino Fava dopo la sconfitta col Vado: "Siamo rammaricati, ma squadra si è sempre schierata dalla parte del tecnico"

Al termine della gara di Vado il Direttore Generale della Sanremese Calcio Pino Fava ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Siamo rammaricati per come è maturata la sconfitta. Per quanto riguarda la situazione e la posizione del mister Ascoli, ci riserviamo di aspettare il prossimo impegno tra tre giorni in Coppa Italia contro la Folgore Caratese.

Considerando che la squadra in questo momento difficile si è sempre schierata dalla parte del tecnico, mi aspetto mercoledì dai giocatori una grande risposta sul campo".