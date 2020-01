36° campionato invernale West Liguria: si conclude ‘Inverno in regata’ con la vittoria di Ange Trasparent II

Ottimo finale per la terza tappa del trentaseiesimo Campionato Invernale West Liguria, ovvero l’ “Inverno in regata”, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, sempre supportato dal Comune di Sanremo.

Due prove avvincenti hanno caratterizzato il week end: sabato un inaspettato ponente sui 19/20 nodi ha permesso lo svolgimento di un spettacolare bastone di più di due miglia per lato.

Vincitore in Orc SARCHIPONE FUORISERIE che così si accoppiava in testa alla classifica generale con ANGE TRASPARENT II.

Domenica il vento si è fatto attendere: verso le ore 14 un ponentino sugli 8 nodi ha permesso un altro percorso a bastone. Serrato il duello tra i due Swan 45, TENGHER e ANGE TRASPARENT II. Vince quest’ultimo, battendo anche SARCHIAPONE FUORISERIE che, impegnato per tutta la regata in un match race con Il Pingone di Mare III, si aggiudica il terzo posto nella prova generale, lasciando la testa della classifica Overall.

Accesa sin da subito è stata la lotta per la classifica assoluta Overall, con l’affermazione di ANGE TRASPARENT II, di Valter Pizzoli (Yacht Club Monaco), seguito al 2° posto da SARCHIAPONE FUORISERIE, di Gianluigi Dubbini (Yacht Club Sanremo) e Terzo Classificato AURORA, di Paolo Bonomo e Roberto Bruno ( Yacht Club Sanremo).

In ORC A si riconferma ANGE TRASPARENT II, inseguito da AURORA e da TENGHER, lo Swan 45 di Alberto Magnani (Yacht Club Italiano).

In ORC B a raggiungere la vetta del podio è stata SARCHIAPONE FUORISERIE, secondo posto per IL PINGONE DI MARE III, di Federico Stoppani (Yacht Club Sanremo) e terzo FORREST GUMP II, di Stefano Vallone (Yacht Club Sanremo).

In IRC : primo ANGE TRASPARENT II, secondo SARCHIAPONE FUORISERIE e terzo AURORA.

Nella classe Racing Club, vittoria di X-ELOR, di Alessio Marziano (Porto Maurizio Yacht Club) su GIUBA, di Giovanni Gerosa (CNAM Alassio) e LIBERAMENTE, di Mario Beraldi (Yacht Club Imperia).

Il prossimo ed ultimo appuntamento con il 36° Campionato Invernale West Liguria 2019/2020 si terrà il 15/16 febbraio con il “FESTIVAL DELLA VELA”. Domenica 16 febbraio, al termine della regata, avrà luogo la premiazione dell’ Inverno in Regata, del Festival della Vela e dell’intero Campionato Invernale West Liguria 2019/2020.