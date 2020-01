Imperia: grande successo per l'edizione 2020 del CMP Trail. L'organizzatore Alessandro Bellotti: "L'evento ha superato le nostre aspettative"

Si è conclusa la terza edizione del CMP Trail Imperia con grande soddisfazione da parte degli organizzatori.

Sono stati in totale 1152 i partecipanti suddivisi tra le varie gare e iniziative. La gara Long, ha visto i pettorali esauriti (350) tre giorni prima della competizione, un importante risultato che conferma l'interesse suscitato nel mondo del trail running dalla gara imperiese, nonostante sia solo alla terza edizione.

In crescita anche la partecipazione femminile con 69 partecipanti alla gara Long e 56 alla Short. Sono stati 119 invece i partecipanti maschili con la partecipazione della leggenda del Trail Running Marco Olmo.

Oltre alla competizione ci sono state molte attività che hanno reso la giornata una vera festa dello sport, coinvolgendo adulti e bambini. Alla gare infatti si è affiancato anche il percorso Easy, che ha dato l'opportunità di testare il tracciato Short al di fuori della competizione.

Al campo di Rugby si è svolto l’Open Day Sport, reso possibile da 10 associazioni sportive che hanno fatto provare 10 sport diversi ai bambini. Grande novità di quest’anno è stato il percorso Walk, una camminata con tre tappe (Villa Grock, Frantoio di Sant’Agata e Tenuta dei Bardellini) accompagnate dalla degustazione di prodotti tipici, che ha riscosso grande successo, facendo anch’essa il tutto esaurito.

Alessandro Bellotti, Presidente di Monesi Young e organizzatore del CMP TRAIL Imperia ha commentato così il successo dell'edizione: "Sono molto soddisfatto dell’evento, che ha superato le nostre aspettative in termini di adesioni. Questo ci ripaga a ci sprona a impegnarci sempre di più per una manifestazione che mette insieme tutte le componenti della città. Gli sportivi, i volontari, le associazioni, l’amministrazione, le aziende e sponsor: questa miscela rende possibile una giornata gioiosa e dall'impatto positivo per la nostra città. Siamo grati a tutti per la collaborazione e il supporto".

Gli fa eco Andrea Martino, Responsabile del percorso: "Dopo mesi di lavoro sui sentieri, vedere le facce soddisfatte dei runners è la gratificazione più grande".

Soddisfatto anche il Direttore di gara Carlo Castaldo: "Stare all'arrivo accogliendo ogni singolo atleta e ricevere complimenti per l'organizzazione, orecchiare commenti di puro divertimento, è stato il massimo".

Ora gli organizzatori si prenderanno il meritato riposo, per tornare con un’edizione 2021 sempre più coinvolgente. Per contatti – Cristina Sala email sala@oplay.it - cell 338 87 41 469