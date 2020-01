Basket, Serie D. BKI Imperia, importante vittoria sul Villaggio Sport. Coach Pionetti soddisfatto: "Fondamentale per noi"

Imperia parte bene con un break di 7-0, ma Villaggio recupera e chiude addirittura in vantaggio 15-20 il primo quarto. Nel secondo periodo è ancora Villaggio a tenere la testa della gara allungando sul 19-29, ma i ragazzi BKI non demordono e vanno al riposo lungo sul 27-29.

" Sapevamo che vincere oggi era fondamentale e lo abbiamo fatto - commenta soddisfatto coach Pionetti - questa vittoria ci porta ad avere 10 punti in classifica, distanziando così le ultime squadre ferme a 4 punti e ci fa rimanere attaccati a Villaggio e ad Ospedaletti a quota 12 per un posto che vale i playoffs.

Ora bisogna come sempre lavorare intensamente in vista di una gara davvero durissima come quella contro Lam che ci aspetterà domenica. Siamo consapevoli che per guadagnarsi un piazzamento ai playoffs i sacrifici da fare per migliorarci sono ancora molti. Ma vogliamo provarci assolutamente, senza mai mollare".