Calcio, Promozione. Ventimiglia shock nel finale partita. Luccisano prova a spiegarsi il black-out: "Siamo molto amareggiati, ci gira tutto storto"

Il Ventimiglia cade in maniera incredibile sul campo della Praese, dopo essere stato avanti fino al minuto 85 per 3-1 per poi cedere 3-4.

Prova a spiegare questo clamoroso black-out, al nostro quotidiano online, il tecnico dei granata Fabio Luccisano: "Siamo molto amareggiati - esordisce il mister - perchè è incredibile perdere una partita così dopo essere stati avanti fino a cinque minuti dalla fine, giocando 85 minuti perfetti. Purtroppo quest'anno è l'ennesima volta che succedono queste cose, paghiamo l'inesperienza ma ci sta anche andando tutto storto".

Tanta amarezza nelle parole del mister: "Siamo delusi - sottolinea il tecnico dei granata - ma dobbiamo continuare a lavorare cercando di reagire il primo possibile. Ora cerchiamo di raggiungere la salvezza il prima possibile, visto che siamo solo a due punti dalla zona playout".

Luccisano guarda avanti: "A livello di gioco cresciamo, ma commettiamo ancora errori. Ora ripartiamo e ci sono ancora 12 partite da affrontare".