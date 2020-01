Colpo incredibile del Cervo FC che ha tesserato come attaccante l'ex portiere di Palermo e Chievo, Stefano Sorrentino.

Ad annunciarlo sui propri Social lo stesso ex estremo difensore di siciliani e clivensi con un post:

"Mi perdoneranno gli amici di CALCIATORI BRUTTI, ma per tenermi in forma per la partita d’addio, ho deciso di firmare per il Cervo, in seconda categoria. Farò l’attaccante. Con la speranza che il mister - mio padre - mi faccia giocare".