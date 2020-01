Pallavolo: la Grafiche Amadeo maschile vince e balza al comando della classifica, domenica scontro al vertice

Ottimo fine settimana sportivo, quello appena trascorso per la Grafiche Amadeo. La squadra maschile, capitanata da Jodel Gazzetta, vince in casa per 3-1 contro il 3 Stelle Chiavari e balza al primo posto in classifica, superando i rivali del Cus Genova.

“Un ottimo risultato – evidenzia la società - in vista dell'incontro clou di domenica, che vede nel recupero, proprio le prime due della classe”.

Buona vittoria anche per la squadra femminile a Casarza Ligure. Un 3-2 che porta le ragazze della Grafiche Amadeo a 19 punti, allontanandosi definitivamente dalle zone pericolosa della classifica, pur dovendo ancora recuperare una gara contro il forte Volley Cogoleto.