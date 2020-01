Volley maschile. NLP Sanremo, scattati i gironi di ritorno per Under 16 e Under 14

Sono iniziati i gironi di ritorno dei campionati Territoriali under 14 e under 16 con due belle vittorie per la NLP Sanremo.

Molto bene il gruppo Under 14 m Impresa Edile AMG. I ragazzini terribili allenati da Michele Minaglia sono saldamente al terzo posto nel campionato Territoriale (IM/SV) e hanno vinto l'ultima partita nettamente per 3 a 0 contro il Volley Primavera Imperia.

Classifica under 14 maschile

Pallavolo Carcare 21

Albisola Pallavolo 18

IMPRESA EDILE AMG NLP 15

Volley Finale 9

Nova Volley 4

Primavera Imperia 2

Toirano Volley 0

Questo il commento dell'allenatore: "Sono molto soddisfatto. I ragazzi si stanno impegnando molto e oltre ai risultati è evidente una crescita tecnica notevole. Dobbiamo continuare a lavorare in palestra per migliorare nei fondamentali in cui fatichiamo ancora un po'. Il nostro obiettivo è continuare a crescere tecnicamente".

NLP Sanremo 'IMPRESA EDILE AMG' :

Leonardo Halili

Filippo Faraldi

Christian (Biggi) Farisano K

Thomas Gozzi

Giovanni Paolo (Pablo) Corsaro

Alessandro (Mazzo) Mazzoletti

Lorenzo (Bruno) Graglia

Ludovico Rossano

Leonardo (Jonny) Zhang

Roberto Massaro

Un po' più faticoso il cammino del gruppo Under 16, che tuttavia dopo un inizio non brillante si è aggiudicato due vittorie consecutive contro Alassio e Primavera Imperia. I ragazzi di Coach Minaglia e Lanteri stanno disputando il campionato quasi totalmente sotto etá. La strada ê ancora lunga ma sicuramente le ultime due vittorie han mostrato la crescita tecnica degli ultimi mesi dei giovani atleti.

Atleti Under 16 NLP Sanremo

Filippo Migliore

Alessio Balbis K

Carlos Mauro

Gabriele Ghiretti

Hicham El Jaidouli

Matteo Paolino

Federico Bortesi (L)

Niccolò De Panis

Tommaso Serra

Pietro Lanteri

Matteo Priolo

Giovanni Paolo Corsaro