Volley. Trofeo dei Territori 2020, convocata Beatrice Carnabuci: grande soddisfazione in casa Maurina

Grossa soddisfazione in casa Maurina Strescino Imperia per la convocazione della propria atleta Beatrice Carnabuci.

Su indicazione della selezionatrice femminile Ivana Druetti, la giovane atleta biancoazzurra è stata inserita nella lista delle convocate partecipanti alla 1^ Tappa del Trofeo dei territori riservato alle atlete nate nel 2006 che avrà luogo il 2 febbraio, presso il Pala Berruti di Finale Ligure.

Convocazione meritata per Beatrice, 14 anni il prossimo 18 febbraio, per l’impegno e la serietà dimostrata che la stanno rivelando come una delle più belle realtà del campionato regionale di Serie D.