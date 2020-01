Pallacanestro: bella vittoria interna della formazione Under 18 del Bvc Sanremo Sea

Bvc Sanremo Sea – My Basket Genova 66-55

Bvc Sanremo Sea: Riceputi 24, Tavanti 8, Gandolfi 7, Markishiq L. 13, Markishiq D. 10, Rebaudo 2, Avenoso 2. Coach: Simone Sandel.

Nuova vittoria per il capolista Bvc Sanremo Sea, che sul campo amico di Valle Armea ha battuto i genovesi del My Basket, seppure senza brillare come spiega il coach Sandel: “Siamo stati sempre avanti, anche di 17 punti, ma non abbiamo giocato bene, come ultimamente ci capita nei match casalinghi. In troppe occasioni abbiamo avuto fretta di chiudere l’azione, andando al tiro in situazione non ottimale”.