L'idea è di quelle clamorose. La Roma potrebbe riportare in Italia e a rivestire il giallorosso l'esterno d'attacco savonese Stephan El Shaarawy.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'attaccante avrebbe nell'idea di lasciare la Cina per ritornare in Italia e giocarsi le sue carte in chiave azzurra per Euro 2020, proponendosi alla Roma.

Il DS giallorosso Petrachi ci sta pensando con El Shaarawy e la Roma che sarebbero molto vicini.