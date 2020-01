Calcio, Promozione. Il Taggia prepara la super sfida al Varazze: i giallorossi a caccia del riscatto

La situazione non è stata compressa, ma dietro la Sestrese comincia a correre in maniera importante, dimezzando lo svantaggio ora ridotto solo ad un punto dai giallorossi. In casa Taggia si ricomincerà a lavorare per preparare una trasferta che se vinta potrebbe valere doppio.

Ripartenza immediata. Il tecnico Simone Siciliano è stato chiaro al nostro quotidiano online: "Contro la Veloce Savona è stata una giornata da dimenticare, ma ripartiamo subito". Un messaggio chiaro alla squadra e al Varazze, terzo in classifica che con la sconfitta sul campo del Serra Riccò si è complicato la vita ma è ancora in corsa.

La stagione del Taggia è stata fino ad oggi importante, anche se il crollo ancora da capire con la Veloce può dare una cosa negativa a livello psicologico. Il tecnico si aspetta la giusta reazione contro un avversario di valore. Con una semifinale di Coppa Italia da giocare.