Calcio, Serie D. Il doppio ex Giuseppe Cacciatore analizza tra ricordi ed emozioni Sanremese-Folgore Caratese: "Sanremo una tifoseria stupenda, in Lombardia sfiorammo i playoff. Sarà una partita avvincente"

Domani pomeriggio allo stadio 'Comunale' scenderanno in campo Sanremese e Folgore Caratese, per la semifinale di andata della Coppa Italia Serie D.

Doppio ex. Al nostro quotidiano online analizza il match un calciatore che in passato ha indossato entrambe le maglie. Stiamo parlando del quotato difensore Beppe Cacciatore che in questa stagione ha sposato il progetto del Borgaro: il giocatore analizza la sfida.

Beppe, che partita ti aspetti domani al 'Comunale'? "Mi aspetto una bella partita, combattuta e avvincente perché la posta in palio è alta".

La Sanremese è in crisi piena: te lo aspettavi? "Non me lo aspettavo, sopratutto dopo un inizio importante. Sono sicuro che si risolverà la situazione, il campionato è equilibratissimo e bastano tre risultati utili per tornare in alto. La vetta non è distante, sono fiducioso anche perché il mister Ascoli ha tutta l'esperienza per venirne fuori: io ci credo".

Come giudichi la stagione della Folgore Caratese? "La giudico abbastanza positiva, sono in corsa per i playoff e per la coppa italia, una cosa che non è di poco conto in questo momento della stagione".

Ci sveli un ricordo positivo delle tue esperienza a Sanremo e in Lombardia? "A Sanremo ne ho tantissimi, sopratutto perché ho avuto la possibilità di giocare per una tifoseria stupenda come quella matuziana. E' il luogo dove ho concepito mia figlia (cosa più bella non poteva capitare), peccato solo per il risultato finale. E' stata una delle più brutte sconfitte della mia carriera. Di Carate ricordo il rush finale che ci ha portato al quarto posto, anche se non è valso il posto nei playoff".

Del Gratta e Criscitiello? "Ringrazierò sempre il Presidente Del Gratta per avermi portato a Sanremo, è proprio un grandissimo signore. Criscitiello è un Presidente focoso e passionale".

Domani sarai a Sanremo ad assistere alla partita? "Purtroppo non sarò al Comunale per impegni lavorativi, mi sarebbe piaciuto essere lì a tifare Sanremese".