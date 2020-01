Calcio, Coppa Italia Serie D. Il 'Comunale' teatro del primo atto della semifinale Sanremese-Folgore Caratese (ore 15)

La Sanremese in scena al 'Comunale' contro la Folgore Caratese, nella semifinale di andata della Coppa Italia di Serie D

La Sanremese si gioca molto oggi pomeriggio, quando alle ore 15.00 (arbitra Turrini di Firenze) scenderà in campo tra le mura amiche per sfidare i lombardi della Folgore Caratese per la semifinale di andata della Coppa Italia di Serie D.

I matuziani arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di nuovo anno negativo, con un solo punto e tre sconfitte subìte in campionato, con zero reti all'attivo. Dall'altra parte la compagine lombarda, spostata nel Girone B in questa stagione, che naviga al settimo posto della classifica e reduce da due sconfitte consecutive.

Sono due i precedenti delle ultime stagioni fra le squadre e sono relativi tutte della scorsa stagione: 1-1 al 'Comunale' (rete per gli ospiti dell'ex Cacciatore) e sconfitta matuziana per 3-2 al ritorno.

Questa la probabile formazione della Sanremese: Caruso in porta; Maggi, Gagliardini, Manes, Gerace in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa dietro le punte Colombi e Scalzi.

Potrete seguire il racconto Live del match nella eb cronaca su Rivierasport.it