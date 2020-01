Calcio, Eccellenza. Imperia, è un mese di febbraio da 360 minuti infuocati. E tra due tappe ecco il Sestri Levante

Un mese, 29 giorni e 360 minuti dove può capitare di tutto. Il mese di febbraio che aspetta l'Imperia non sarà facile per i neroazzurri galvanizzati da tre vittorie consecutive e ad un punto dal primato.

Trittico importante. In casa neroazzurra si torna a lavorare e pensare alla sfida di domenica prossima, che vedrà la squadra di Lupo impegnata sul campo di una Genova Calcio che sta deludendo le attese. Un avversario non semplice per Martelli e compagni che dovranno essere bravi a superare l'esame di maturità.

Il febbraio neroazzurro proseguirà con la sfida interna contro l'Angelo Baiardo (domenica 9 febbraio), sfida che anticipa il big-match in trasferta contro il Sestri Levante (domenica 16 febbraio). Chiude il secondo mese del nuovo anno il match interno con l'Alassio FC (domenica 23 febbraio).

Numeri da big. Numeri importanti quelli dei neroazzurri che dopo la sconfitta con il Campomorone Sant'Olcese non hanno trovato ostacoli. Con 9 punti negli ultimi 270 minuti di gioco la squadra di Lupo ha corsa più di Sestri Levante (7 punti) e Albenga (6 punti): la volata è lanciata.

IMPERIA: IL FEBBRAIO NEROAZZURRO

Domenica 2 febbraio: Genova Calcio-Imperia

Domenica 9 febbraio: Imperia-Angelo Baiardo

Domenica 16 febbraio: Sestri Levante-Imperia

Domenica 23 febbraio: Imperia-Alassio FC