Calcio, Promozione. Ventimiglia, Luca Musumarra torna sul black out con la Praese: "Partita surreale, ma le colpe sono nostre. Dobbiamo crescere a livello di esperienza"

Il Ventimiglia nel campionato di Promozione non sta vivendo un periodo positivo, il tutto confermato dal clamoroso black out che la squadra di mister Luccisano ha avuto negli ultimi cinque partita con la Praese.

La sconfitta rocambolesca per 4-3 in terra genovese (ma i granata erano avanti 1-3 fino al 85° minuto) farà pensare e potrebbe avere anche un colpo psicologico: prova a spiegare quello che è accaduta l'esperto Luca Musumarra.

Luca, non state vivendo un momento positivo: vi siete spiegati il black out nel finale con la Praese? "Domenica è stata una partita surreale. Abbiamo dominato con una grande prestazione della squadra per 85 minuti, poi tutti gli episodi ci sono girati contro. Penso però che a parte la sfortuna la colpa sia stata nostra, non siamo stati bravi a gestire il vantaggio nel finale".

Secondo te cosa non sta funzionando? "Penso che questa squadra abbia bisogno di crescere nell'esperienza. La società a inizio anno ha fatto un gran lavoro per costruire una squadra per aprire un ciclo con ragazzi molto giovani, a parte me. Questa squadra è molto forte e nei prossimi anni se ne sentirà parlare tanto e bene".

Avete perso tanti punti: il modulo vi penalizza un po'? "No il modulo non centra niente, anzi penso che il mister e lo staff stanno facendo un grande lavoro. I tanti punti persi sono stati per errori individuali, molte volte per mancanza di esperienza ma le prestazioni sono sempre state molto buone".

Come giudichi la tua stagione? "Mi sento bene fisicamente e cerco ogni domenica di dare il mio contributo. Mi diverto in questo gruppo".

I granata devono guardarsi alle spalle, visto che la zona playout dista solo due punti. Importante diventa la sfida interna di domenica pomeriggio, quando i frontalieri riceveranno il Legino.