Calcio, Sanremese: nonostante i risultati deludenti la Gradinata Nord non molla “Lo facciamo solo per noi e per amore verso la maglia”

È un momento a dir poco difficile per la Sanremese. I risultati non arrivano e cresce il malcontento per una squadra che, se non invertirà la rotta, rischia di scivolare addirittura al di fuori della zona playoff.

In vista dell’impegno odierno contro la Folgore Caratese per la semifinale di Coppa Italia e del big match di domenica contro la Lucchese, i Ragazzi della Gradinata Nord hanno voluto dire la loro con un comunicato postato sulla pagina Facebook del gruppo: “La Gradinata Nord Sanremo (1904 e Irriducibili) comunica a tutta la tifoseria Matuziana, nonostante i pessimi risultati attuali della squadra, il proprio supporto incondizionato a livello di tifo e di colore nelle prossime partite della Sanremese. Tutto questo lo facciamo solo ed esclusivamente per noi stessi, per il nostro modo di essere e per l’amore incondizionato nei confronti della gloriosa maglia bianco azzurra, per ribadire, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, che, per noi, il gruppo e la mentalità di ogni appartenete va aldilà di qualsiasi sconfitta e del peggior risultato. Chiediamo a gran voce a tutta la Sanremese (società, allenatore, calciatori), di sputare sangue e lottare con il coltello tra i denti a partire dalla partita di coppa Italia contro la Folgore Caratese e di tenere questo tipo di atteggiamento sino al termine del campionato. La pazienza per voi è finita, le chiacchiere sono pari allo zero, ora, non resta che dimostrarlo sul campo da gioco, fuori le p****!. Insieme ed uniti per un unico obbiettivo, invitiamo tutti i tifosi ad aggregarsi per sostenere le sorti della squadra cittadina e partecipare in massa, attivamente, alla splendida ed immensa coreografia, che verrà allestita, domenica, in occasione del match contro la Lucchese. Dimostriamo per l’ennesima volta a tutta Italia il valore della Sanremo Ultras, noi ci siamo e tu? Avanti Gradinata Nord! Noi siamo la Sanremese!”.