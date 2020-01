Le condoglianze dell'Ospedaletti per la scomparsa di Nedo Canetti

Messaggio di cordoglio da parte dell'Ospedaletti a seguito della scomparsa di Nedo Canetti: “La società, la dirigenza e tutti i tesserati dell’Ospedaletti Calcio desiderano porgere le loro sincere condoglianze per la scomparsa di Nedo Canetti, ex dirigente del PC e Senatore della Repubblica. Il sodalizio orange esprime la propria vicinanza alla famiglia di Nedo Canetti in questo momento difficile per la dolorosa perdita”.