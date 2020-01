Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista alla prima prova del Campionato Regionale

Continua ad essere protagonista la ASD Ginnastica Riviera dei Fiori, sodalizio impegnato su più fronti in questo periodo.

Nello scorso fine settimana, le atlete del sodalizio imperiese, hanno partecipato alla 1a prova del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica (settore LD e LE), competizione tra i livelli tecnici più alti tra Genova e Quiliano.

Alice Frascarelli show. Molto importanti i risultati delle otto ginnaste ing ara. Nella categoria Senior 2 gradino più alto del podio per una fantastica Alice Frascarelli, classe 1991, che si conferma tra le ginnaste più tenaci e longeve in Italia in questa disciplina. Medaglia di bronzo nella categoria J1 conquistato da Giorgia Valastro. Nella Categoria J3 è Giulia Carrega ha sfiorare il podio (quarto posto) per soli 0,50 centesimi di punto. Positive le prove in casa ASD Ginnastica Riviera dei Fiori anche per Michela Andreoli (7a nelle senior 1), Sonia Chekkour (12a) e Victoria Panetta (14a) nelle Junior 2, Sonia Pavani (12a) nelle J1. Nelle Allieve 3 9° posto con miglior punteggio alle clavette e 2° piazzamento al corpo libero per Sofia Alagna.

I tecnici Breggion Daniela, Stabile Monia, Alice e Lorenza Frascarelli: "Siamo fiduciosi per la seconda prova in calendario il 15/16 febbraio, presso il PalaRuffini di Taggia, organizzazione affidata alla Riviera".

Sempre la sezione ritmica sarà protagonista il 2 febbraio a Pietra Ligure, con la 1a Prova del campionato individuale LA/LB ed LC e16 ginnaste iscritte. Nella stessa domenica, ma ad Albisola, esordio stagionale dell’artistica femminile impegnata nella 1 Prova Regionale della serie D. Trenta le ginnaste del sodalizio imperiese, per comporre le 6 squadre nelle categorie allieve e junior LA ed LB.

Per preparare la gara, lo scorso sabato si è svolto un collegiale in Sanremo, al quale oltre alle tecniche Angelica Stella, Sonia Di Marcoberardino e Marzia Riccardi, è arrivata la gradita presenza di Eleonora Gabrielli Il tecnico della Forza e Virtù di Novi Ligure della società da varie stagioni protagonista nel Campionato Nazionale di serie A è stata presente agli allenamenti.

"Nonostante i problemi che certo non mancano per chi propone un’attività di alto livello nelle discipline quali la ginnastica che necessita di palestre attrezzate e tecnici preparati, la nostra società continua ad avere soddisfazioni e riconoscimenti. Per il trampolino elastico la nostra ginnasta Sima Papone è stata inserita nei collegiali nazionali della FGI. L’obiettivo è la partecipazione alla prova di Coppa del Mondo di Brescia e ai Campionati Europei juniores in programma ad inizio maggio in Svezia. L’esperienza sarà gratificante per la nostra giovane ginnasta e lo staff tecnico societario che la seguirà in questa avventura.

Anche la ritmica in questo momento ha una giovanissima ginnasta della categoria allieve, Eleonora Oggero, che è entrata stabilmente nei collegiali regionali e si sta avviando in un'interessante percorso che favorirà la sua crescita e quella del numeroso vivaio che questa sezione da anni porta avanti.

La Asd Ginnastica Riviera dei Fiori continua ad essere impegnata su più fronti, e il calendario propone varie gare che ci vedranno protagonisti" dichiarano dal sodalizio.