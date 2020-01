Tennis. Scatta l'avventura di Gianluca Mager al Challenger Punta del Este: primo ostacolo il brasiliano Rodrigues Alves

Il tennista sanremese Gianluca Mager in azione

L'avventura di Gianluca Mager al Challenger di Punta del Este scatta nella giornata di oggi.

Quando saranno le ore 16.00 in Italia, la racchetta sanremese scenderà in campo contro il brasiliano Rodrigues Alves. Il primo ostacolo nel torneo sulla terra battuta in Uruguay potrebbe essere insidioso, arrivando dalla vittoria contro il peruviano Goldos.

Mager, allenato da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, sarà protagonista anche nel torneo di doppio che giocherà in coppia con il connazionale Alessandro Giannessi: al primo turno è sfida al duo argentino formato da Cerundolo e Tirante.