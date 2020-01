Tennistavolo: domenica scorsa il terzo concentramento del campionato femminile a squadre di Serie B (Foto)

Si è svolto a Santo Stefano al Mare il terzo concentramento del campionato a squadre di Serie B nazionale femminile, a causa della palestra Colombo di Sanremo troppo piccola e quella del Liceo Sport ArmaTaggia ormai fatiscente da diversi anni.

Il T.T. Regina Sanremo Taggia si è spostato a Santo Stefano al Mare per ospitare una manifestazione ad alto livello agonistico e di richiamo turistico dove la palestra locale ha ricevuto gli elogi delle formazioni pervenute all'importante appuntamento. Per la formazione ponentina, diretta da Stefano Beverini, sono scese in campo Maya Pino, Giuseppina Volpi e Francesca Brea.

T.T. Cortemaggiore-T.T. 4-0

Athletic Genova Uno-T.T. Regina 4-1

Athletic Club Sette-Bordighera 4-1

Athletic Club Sette-T.T. Chiavari 4-0

T.T. Regina Sanremo-Bordighera 3-3

Athletic Genova Uno-T.T. Cortemaggiore 3-3

Classifica al giro di boa: Athletic Genova Uno 10, T.T. Cortemaggiore 9, T.T. Regina 8, Athletic Club Sette 6, Bordighera 3, T.T. Chiavari 0.