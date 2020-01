Calcio, Imperia. Tutti i risultati del weekend e i marcatori delle squadre neroazzurre

Week-end chiaro scuro per le formazioni giovanili della ASD Imperia. Si interrompe la striscia positiva della Juniores Eccellenza, cinque vittorie consecutive per la formazione guidata da mister Casella che trova la prima sconfitta nel girone di ritorno con la Sestrese. Escono sconfitte dai rispettivi incontri anche la Juniores provinciale di mister Manitto e la formazione guidata da mister Ordano under 14.



Di seguito la classifica dei marcatori della società ASD Imperia e tutti i risultati del week-end: