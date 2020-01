Pallanuoto: vittoria interna della formazione Under 13 della Rari Nantes Imperia sull'Albenga

Settimana agrodolce per le giovanili della Rari Nantes Imperia che sono scese in acqua nei rispettivi campionati.

Una bella soddisfazione se la prendono gli Under 13 allenati da Nicola Rosso che vincono bene il derby contro Albenga. Il risultato finale è 15-6 e sotto porta brillano Rombo con una cinquina e Carrai con un poker. Dopo una partenza a razzo (primo parziale 6-0), i giallorossi gestiscono il match aumentando il divario col trascorrere dei minuti.

Ecco la formazione: Monari, Garbato, Morchio, Prette, Buemi 2, Carrai 4, Dulbecco 1, Rombo 5, Vassallo, Alberti 3, Carpano, Marvaldi. Entusiasta Mister Rosso che commenta: "Abbiamo giocato come sappiamo e come volevamo. Ero certo che i risultati sarebbero arrivati perchè ci stiamo preparando bene. Dopo una difficile parte iniziale di stagione, ora possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

Weekend da cancellare in fretta e ripartire più forti, invece, per gli Under 15 di Gerbò, che cedono 29-3 ad Arenzano, e le Under 17 di Stieber che trovano la sconfitta, 17-3, in casa della Locatelli.