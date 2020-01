Basket, Promozione. Ventimiglia, derby combattuto contro il Bvc Sanremo: i matuziani passano 59-62

Serata di derby al Palaroya di Ventimiglia, con i padroni di casa impegnati contro il Bvc Sanremo nella prima giornata del campionato di promozione.

Partita sentita tra due squadre che negli anni si sono sempre affrontate con grande spirito e lealtà sportiva come pochi. La serata è iniziata col minuto di raccoglimento per la tragedia di domenica scorsa a Los Angeles,con la scomparsa di uno dei nostri miti Kobe Bryant, sua figlia ed altre 7 persone. Per l'occasione la società frontaliera ha stampato degli adesivi ricordo per ambo le squadre.

La partita come tutti i derby è stata bella intensa e ricca di emozioni, con una buona presenza di pubblico. Il match condotto sempre dai padroni di casa ha registrato comunque equilibrio nel punteggio e nonostante due piccoli strappi dei frontalieri, il Sanremo è sempre rimasto lì incollato punto a punto e la partita è stata in equilibrio fino all'ultimo secondo,dove sulla sirena dall'angolo sinistro dei 3 punti gli ospiti mettevano la tripla del successo fissando il punteggio finale sul 62/59. Questo finale amaro per i ventimigliesi lascia però tante belle realtà e soddisfazioni,soprattutto nella crescita della squadra nonostante le assenze e con rotazioni corte ha dato tutto,giocando con testa e cuore,senza mollare mai,segno che il gruppo anche se partito tardi c'è e può solo che continuare a crescere. Ora sotto con la prossima sfida di giovedì prossimo contro il Red Basket,per cercare una vittoria da condividere con gli affezionati che ci seguono sempre."