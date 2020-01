Continua il caos dopo la semifinale di andata della Coppa Italia Serie D tra Sanremese e Folgore Caratese.

In seguito al preannuncio di reclamo della società lombarda, in merito al risultato che non è stato ancora omologato dal Giudice Sportivo, il Dipartimento Interregionale della LND ha disposto il rinvio a data da destinarsi della semifinale di ritorno.

Si doveva tornare in campo mercoledì 12 febbraio.