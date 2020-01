Calcio, Eccellenza. Imperia, Federico Virga indica la strada ma non si fida della Genova Calcio: "Lavorando duramente riusciremo a centrare l'obiettivo. Domenica ci aspetta un avversario di ottima qualità"

L'Imperia vuole continuare la sua rincorsa al primo posta della classifica nel campionato di Eccellenza, ma domenica pomeriggio avrà sulla sua strada un avversario non morbido.

I neroazzurri, dopo la vittoria sull'Albenga, sono attesi nella tana della Genova Calcio. I biancorossi hanno deluso le attese e sono chiamati ad una prova d'orgoglio contro una big del torneo. A due giorni dalla sfida analizza il match e fa il punto della situazione in casa neroazzurra Federico Virga, che in questa stagione ha saltato solo un match di campionato.

Federico, siete in un grande momento e ad un punto dalla vetta: dalla tua esperienza quanto sarà importante mantenere alta la concentrazione in questo momento decisivo? "La concentrazione nel calcio è fondamentale ogni partita, ma da questo momento in avanti più che mai. Siamo in un ottimo periodo, arriviamo da una grande vittoria e solo lavorando duramente riusciremo a conseguire l’obbiettivo".

Domenica andate sul campo della Genova Calcio: come dovrete affrontare questa partita? "Andare a giocare contro le squadre genovesi non è mai facile, fanno del loro campo un punto di forza, Specialmente in questi campi piccoli e contro una squadra di ottima qualità quale è la Genova Calcio".

A livello personale come ti trovi nel 3-5-2 disegnato da mister Lupo? "Il 3-5-2 mi piace moltissimo, è uno dei miei moduli preferiti ed è anche un sistema di gioco che rispecchia molto le nostre caratteristiche di squadra dove riusciamo ad essere più compatti e sfruttare al meglio il potenziale offensivo".

A livello personale che voto ti senti di darti ad oggi alla tua stagione in neroazzurro? "Mi sento un po' come essere tornato a casa, ma comunque è troppo presto per dare un voto alla mia stagione. Non sarò io a farlo, sarà il campo a parlare a fine stagione".