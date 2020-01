Il campione di Handbike Saverio Di Bari in visita al Camporosso Calcio: la gioia della società

Giornata speciale in casa Camporosso Calcio.

A far visita alla squadra e società rossoblu, nella giornata di ieri, è stato Saverio Di Bari. Il campione di Handbike si è trattenuto con dirigenti, calciatori e staff tecnico della società rossoblu con il club che ha esternato la sua gioia sulla propria Pagina Facebook:

"Accoglienza calorosa per Saverio di Bari, venuto a salutare la squadra dell'Unione Camporosso Calcio.

Saverio ha voluto sottolineare l’importanza dell’attività sportiva come strumento per controllare la propria emotività e motricità, per sapersi mettere in relazione con gli altri e acquisire i giusti concetti di correttezza e rispetto dei ruoli e delle regole".