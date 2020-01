Calcio, Sanremese. La Nord prepara la coreografia per il big match contro la Lucchese "Tutti in Gradinata!"

Dopo la vittoria contro la Folgore Caratese nella semifinale di Coppa Italia, i supporters della Sanremese tornano a farsi sentire in vista della sfida di domenica contro la Lucchese.

“La Gradinata Nord Sanremo in occasione del match casalingo di domenica contro la Lucchese, organizzerà una splendida coreografia che, sino a qualche tempo fa, sarebbe stata impensabile da realizzare anche ad opera della persona più fiduciosa ed ottimista di questo mondo - scrivono in una nota i gruppi della Nord - le sfide, si sa, sono fatte per essere affrontate ed i nostri obiettivi sono quelli di portare a termine qualsiasi cosa intendiamo fare. I mesi di studio, i pomeriggi di lavoro dei ragazzi più giovani, le notti insonni dei più anziani del gruppo hanno permesso di ideare un qualcosa di unico, non solo nel nostro piccolo, ma anche in realtà molto più grandi di noi. Resta da arginare un solo piccolo ostacolo, superabile, grazie all’aiuto di ogni singolo tifoso, della gente comune di Sanremo, di chi ha a cuore le sorti della squadra della propria città. Non chiediamo alcun “sacrificio” economico, ma solamente la presenza in Gradinata. Non vogliamo che nessuno rimanga con l’amaro in bocca e, soprattutto, che chiunque di noi, un giorno possa dire petto in fuori e sguardo fiero: “Sanremese-Lucchese, io c’ero”. Sanremo sveglia, tutti in Gradinata!”.

Anche gli Irriducibili Sanremo fanno un appello: "Gli Irriducibili Sanremo chiamano a raccolta tutta la tifoseria matuziana per sostenere i nostri amati colori Domenica 2 febbraio contro la Lucchese seconda in classifica.

E' un periodo che sembra andare tutto storto per la Sanremese: sconfitte a ripetizione in campionato e la vittoria contro la Folgore Caratese in Coppa Italia "congelata" dal Giudice Sportivo dopo il ricorso della squadra brianzola. Ma come si dice: "se non la ami quando perde, non amarla quando vince". E allora andiamo oltre queste problematiche e corriamo al Comunale a tifare i nostri ragazzi. Tra l'altro domenica si parla addirittura di un esodo dei tifosi lucchesi che si presenteranno a Sanremo in gran spolvero.

D'altronde questa è una tifoseria abituata a ben altri palcoscenici, con una storia importante alle spalle, e noi dobbiamo fare il nostro per dimostrare che a livello di cuore siamo una tifoseria che si sempre rispettare. Per l'occasione i gruppi organizzati stanno allestendo una maestosa coreografia che ovviamente potrà essere realizzata solo grazie all'aiuto di tutti.



Domenica quindi è consigliabile presentarsi al Comunale almeno 45 minuti prima del fischio d'inizio, anche perché le strade cittadine limitrofi verranno chiuse per permette agli ospiti di accedere al loro settore. Contiamo su tutti voi quindi. A SANREMO NON SI CANTA ALL'ARISTON, A SANREMO SI CANTA IN GRADINATA!"