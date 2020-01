Calcio, Serie D. Le designazioni arbitrali della 22a giornata: Sanremese-Lucchese a Lovison di Padova

Sono state emanate le designazioni arbitrali della giornata numero 22 del campionato di Serie D targato Girone A.

Dopo il caos del risultato non omologato nella semifinale di andata della coppa la Sanremese torna in campo ospitando la Lucchese, per il rilancio in campionato: al 'Comunale' dirige Roberto Lovison di Padova (coadiuvato da Sergiu Petrica Filip di Torino e Michele Piatti di Como).

In scena il derby ponentino tra Savona e Vado: la sfida è stata affidata a Alessandro Negrelli di Finale Emilia (coadiuvato da Matteo Della Monica e Benedetto Torraca di La Spazia).

Di seguito tutte le designazioni arbitrali.

SERIE D/A: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 22a GIORNATA

CHIERI-VERBANIA: Tagliente di Brindisi (Caldarola e Merlino di Asti)

CASALE-BORGOSESIA: Monesi di Crotone (Cataneo di Foggia e De Palma di Molfetta)

FOSSANO-FEZZANESE: Zambetti di Lovere (Cassano di Saronno e Martone di Monza)

GHIVIZZANO-REAL FORTE QUERCETA: Cappai di Cagliari (Mantella di Livorno e Cioce di Pisa)

LIGORNA-BRA: Cutrufo di Catania (Russo di Messina e Bentivegna di Agrigento)

PRATO-LAVAGNESE: Crescenti di Trapani (Marchese di Pavia e Consonni di Treviglio)

SANREMESE-LUCCHESE: Lovison di Padova (Filip di Torino e Piatti di Como)

SAVONA-VADO: Negrelli di Finale Emilia (Della Monica e Torraca di la Spezia)

SERAVEZZA POZZI-CARONNESE: Galasso di Ciampino (Piomboni di Città di Castello e Polidori di Perugia)