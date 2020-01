Tennis. Gianluca Mager nel tabellone principale dell'ATP di Cordoba

Il tennista sanremese Giankuca Mager in azione

Sarà una settimana importante per Gianluca Mager, che entra nel tabellone principale nell'ATP di Cordoba (torneo 250 Tour World).

Sulla terra rossa in Argentina la racchetta sanremese va a caccia di un risultato importante, dopo aver partecipato alle qualificazioni dell'Australian Open e l'esperienza non felice al Challenger di Punta del Este, in Uruguay.

Mager, allenato da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, farà compagnia nel tabellone principale ai connazionali Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato.

Potrete seguire Mager, impegnato a Cordoba, su Rivierasport.it