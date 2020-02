Calcio, Eccellenza. Imperia, c'è l'esame Genova Calcio da superare a pieni voti. Lupo: "Ci aspetta una partita importante, ma da qua alla fine saranno tutte finali"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... GENOVA CALCIO-IMPERIA

L'Imperia non deve sbagliare domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) sul campo della Genova Calcio.

Un match che si annuncia insidioso per la squadra neroazzurra seconda della classe e ad un solo punto dalla capolista Sestri Levante: ad analizzare la sfida in terra genovese è in casa neroazzurra mister Alessandro Lupo.

Mister Lupo, domani sfida molto importante contro un avversario che ha deluso: ma ti fidi di questa Genova Calcio in crisi? "E' una partita molto importante, ma penso che siano importanti queste ultime 12 partite. Sono da prendere tutte come finali, perchè valgono doppio. Il Genova Calcio ha dimostrato di essere una buona squadra soprattutto contro compagini d'alta classifica, realizzando grandi prestazioni. Ha deluso, ma ha avuto qualche problema di infortuni, ma sul suo campo può mettere in difficoltà chiunque".

Virga ieri al nostro quotidiano online ha apprezzato molto il tuo 3-5-2: anche domani proseguirai con questa situazione tattica? "Moduli a parte un allenatore deve essere bravo a cercare di mettere in condizione la squadra con le caratteristiche che i giocatori hanno. Se il 3-5-2 o 5-3-2 è un modulo che può dare convinzione ai ragazzi lavoriamo su questo, sperando che ci sia più possibilità di svilupparlo in maniera giusta durante la partita. Questo è un modulo che ti permettete di dare tanta densità sulla caduta della palla, sentendoti più "protetto" soprattutto contro squadre che giocano scavalcando il centrocampo".

Dopo la vittoria sull'Albenga hai paura di rilassamento dei tuoi? "La vittoria sull'Albenga è stata archiviata subito, ma ci ha dato molta convinzione nei nostri mezzi. Quel tipo di prestazione, vittorie e pubblico ci ha fatto capire tante cose: dobbiamo sempre lottare per quello che ci rende felici".