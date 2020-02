Calcio. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio la Cina. Il racconto del mister sanremese Cristiano Norberti di ritorno da Shanghai: "Situazione surreale con la città deserta, ecco cosa ho vissuto"

Cristian Norberti ritratto in una foto in Cina

La Cina è in ginocchio per il CoronaVirus, una situazione surreale che sta andando sempre più a peggiorare con morti e contagiati.

Di ritorno dal Paese asiatico (era a Shanghai ad allenare le giovanili calcistiche) e in perfette condizioni fisiche, ha fatto rientro in Italia l'allenatore sanremese Cristiano Norberti: l'ex Virtus Sanremo, in un'intervista esclusiva, ci svela cosa sta succedendo nel Paese asiatico.

Mister Norberti, ci descrive la situazione in Cina? "E' difficile descrivere esattamente la situazione, perchè anche trovandosi sul posto non si riesce a percepire la reale gravità della situazione. Stando ai numeri delle persone decedute, sono inferiori a quelli di una semplice influenza invernale in Italia, perchè sono poco più di un centinaio i morti, su una popolazione di oltre 1,5 miliardi. In realtà la situazione è però precipitata velocemente nel giro di pochi giorni, perchè con il capodanno cinese e lo spostarsi di centinaia di milioni di persone, si è favorito il contagio, partito dalla citta' di Wuhan e ormai diffusosi in tutta la Cina".

Lei in prima persona cosa ha vissuto? "A livello personale ho vissuto una velocissima escalation dell'allarme. Se penso che solo dieci giorni fa stavo ancora allenando i miei ragazzi a Shanghai, nonostante la notizia del virus, la situazione era di perfetta normalità. In pochissimi giorni si è arrivati alla chiusura di uffici e attività lavorative di ogni tipo, scuole con tutte le attività sospese fino a almeno fine febbraio. Una città meravigliosa di 27 milioni di abitanti è diventata così deserta, tra chi è partito e chi è barricato in casa.

I giorni seguenti l'unica caffetteria aperta rimasta ha tolto le sedie per impedire ai clienti di sostare all'interno del negozio, si poteva solo comprare il caffè ma consumarlo fuori. Le catene internazionali hanno iniziato a chiudere i propri store, come Ikea e Starbucks, che ha chiuso tutti i bar presenti. Nel frattempo arrivavano notizie di città della provincia di Hebei con poste in quarantena e divieto d'ingresso e uscita. Iniziavano ad arrivare notizie di possibili chiusure di confini a interruzioni voli aerei per lasciare la Cina.

Io personalmente ero al sicuro all'interno di casa mia, ma uscendo si vedevano solo negozi chiusi, vie deserte e si percepiva nell'aria un clima surreale da film Resident evil''.

Quando ha svolto l'ultimo allenamento con i suoi ragazzi? "L'ultimo allenamento era di soli dieci giorni prima, ma sembrava fosse passato un secolo. Non aveva senso rimanere a vivere quel clima surreale, tra l'altro senza certezze sul quando avrei ripreso a lavorare. Il mio stesso Presidente di club mi ha consigliato di attendere in Italia che la situazione si normalizzasse e sono partito subito per Milano".

Norberti in chiusura ha un pensiero speciale: "Spero che la situazione torni al più presto alla normalità per tutte quelle persone. Il mio pensiero va continuamente ai ragazzi che stavo allenando, sperando che stiano bene e di rivederli quanto prima".