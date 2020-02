Calcio, Juniores Regionali d'Eccellenza, 19a giornata. Imperia, grande occasione con il Pietra Ligure per un altro allungo

Il campionato Juniores Regionale d'Eccellenza può dare in questa giornata numero 19 una svolta decisiva alla stagione.

La capolista Imperia, avanti con quattro punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, va a caccia dell'ulteriore scatto. I giovani neroazzurri hanno una grande occasione in casa contro il fanalino di coda Pietra Ligure e provando ad approfittare dello scontro diretto tra Arenzano e Sestrese.

La Cairese punta il secondo posto, ma in casa con il Serra Riccò non può sbagliare. Tutto da seguire anche il derby ponentino tra Finale e Albenga, mentre è match interno per il Ceriale che ospita il Campomorone Sant'Olcese. Chiudono questo turno di campionato le trasferte di Molassana e Varazze sui campi di Genova Calcio e Vallescrivia.