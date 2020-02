Calcio, Promozione. Camporosso, c'è il Via dell'Acciaio sulla strada dei rossoblu. Luci alla vigilia: "Avversario in forma, ma giochiamo in casa e mi aspetto dai miei ragazzi una bella partita"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... CAMPOROSSO-VIA DELL'ACCIAIO

"Confido nei miei ragazzi". Non ci gira tanto intorno mister Carmelo Luci alla vigilia della sfida che il suo Camporosso dovrà affrontare domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) in casa contro il Via dell'Acciaio.

Genovesi rivelazione. L'avversario di giornata è la rivelazione del campionato, visto i 28 punti totalizzati e la posizione piena in zona playoff. Ma i rossoblu devono dimenticare lo stop con il Celle Ligure e ripartire subito. Di questo ne è consapevole mister Luci alla vigilia del match:

"Il Via dell'Acciaio è una squadra in forma che ha fatto molto bene - sottolinea il tecnico - ma giochiamo in casa e davanti ai nostri tifosi dobbiamo fare i punti necessari che ci servono per la permanenza nella categoria. Confido nei miei ragazzi e sono sicuro che domani realizzeranno una bella partita. Questa settimana ci siamo preparati molto bene e siamo pronti".

Per la sfida contro il Via dell'Acciaio il tecnico rossoblu dovrà fare a meno solo del centrocampista Grifo, infortunato.