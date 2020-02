Calcio, Promozione. Taggia, grande attesa per la super sfida con il Varazze. Cadenazzi indica la strada: "Dovremo essere bravi a rialzare la testa dopo la sconfitta con la Veloce"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... VARAZZE-TAGGIA

La sconfitta di domenica scorsa arrivata in maniera pesante contro la Veloce Savona può avere lasciato scorie. In casa Taggia però bisogna subito voltare pagina in vista dello scontro diretto d'alta quota contro il Varazze.

"Pronti a rialzare la testa". Alla vigilia del big-match in trasferta con i neroazzurri, terzi in classifica e autori di un campionato importante, è l'esperto giallorosso Fabrizio Cadenazzi a indicare la strada ai suoi compagni di squadra.

Fabrizio, facciamo un passo indietro: vi siete spiegati cosa è successo domenica contro la Veloce? "Abbiamo sbagliato l'approccio alla partita e siamo incappati in una battuta d'arresto pesante che non ci saremmo mai aspettati. Da questa sconfitta dobbiamo trarre la giusta esperienza, perché se non si affrontano tutte le partite con la testa giusta non si può ambire a determinati obiettivi".

Siete sempre primi in classifica anche se la Sestrese è vicina: sentite un po' la pressione? "La Sestrese è una corazzata, costruita per vincere il campionato, ma noi cercheremo fino alla fine di tener testa e dar loro del filo da torcere".

Domani c'è lo scontro diretto con il Varazze, una partita chiave: sei d'accordo? "Contro il Varazze essere molto bravi a rimboccarci le maniche, rialzare la testa e ritornare ad essere quelli che siamo stati finora".

A livello personale come giudichi i tuoi primi mesi col Taggia? "A Taggia mi trovo molto bene, spero di poter dare il giusto apporto alla squadra e se posso far ciò. Lo devo su tutti e a mister Siciliano che mi ha dato l'opportunità di giocare ancora".