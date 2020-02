Calcio. Restyling campo di San Bartolomeo al Mare: i ringraziamenti della Dianese&Golfo all'Amministrazione Comunale e al Sindaco Valerio Urso

La Dianese & Golfo, nelle persone del suo vice presidente Maurizio Guglielmone e del responsabile del settore giovanile Stefano Palladino, intendono ringraziare l'Amministrazione Comunale di San Bartolomeo in particolare il Sindaco Valerio Urso per il restyling del campo sportivo.

Il nuovo impianto permetterà anche di svolgere l’ormai imminente torneo Coppa Primavera, giunto alla sua sedicesima edizione, in modo ottimale. Un evento che porta ogni anno migliaia di giovani con le rispettive famiglie a San Bartolomeo al Mare.

Le condizioni meteo avverse dell’autunno scorso, ne hanno ritardato l’ultimazione e non hanno permesso appieno l'utilizzo del nuovo impianto, ma finalmente ora è possibile. La società se ne dice orgogliosa ed è pronta a sfruttare al massimo le potenzialità di quella che da adesso in poi sarà una fondamentale risorsa per tutti i progetti della Dianese&Golfo.