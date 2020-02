Calcio, Seconda Categoria. Cervo FC, mister Roberto Sorrentino si coccola il figlio Stefano: "Vogliamo dimostrare che anche nelle basse categorie ci si può divertire. Lui bomber? Andiamoci piano, ha sempre giocato in porta"

Il Cervo FC ha ingaggiato Stefano Sorrentino come attaccante. L'ex portiere di Torino, Palermo e Chievo è pronto a vestirsi di un nuovo ruolo, quello dell'attaccante, dopo essere stato protagonista nella scorsa stagione in Serie A.

E' il papà Roberto, allenatore dei gialloneri, ad accogliere in squadra il suo Stefano: noi di Rivierasport.it lo abbiamo intervistato e il tecnico ci ha spiegato da cosa è stato convinto Stefano.

Mister Roberto Sorrentino, come avete fatto a convincere suo figlio Stefano a venire al Cervo FC? "Vogliamo dimostrare che anche nelle categorie basse ci si può divertire e fare bene come stiamo facendo quest'anno. Ho allenato anche a livelli importanti all'estero e finchè gli stimoli ci sono fa piacere vedere il gusto di divertire, trasmettendo se possibile quella esperienza differente di uno spogliatoio da professionista".

Una cosa diversa ed emozionante per i suoi ragazzi trovarsi di fronte ad un campione: "E' una bella cosa, una dimostrazione che questo sport lo si fa sempre con passione, Come dicevo prima vogliamo trasmettere qualcosa di diverso da quello che sono abituati questi ragazzi".

Stefano ha neutralizzato nella scorsa stagione in rigore a Cristiano Ronaldo: ci svela se ci sono stati contatti con qualche squadra per questa stagione? "Un mese fa è stato premiato come uno dei migliori portieri della Serie A scorsa. Non nego che alcune proposte le ha avute, da quattro-cinque squadre".

Quindi Stefano Sorrentino subito titolare alla ripresa del campionato? "Se viene ad allenarsi un paio di giorni potrebbe giocare alla ripresa del campionato contro il Riva Ligure... Lui bomber? Farà l'attaccante, ma andiamoci piano, ha sempre giocato in porta".