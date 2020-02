Basket, Serie D. Sconfitta interna per il BC Ospedaletti, coach Lupi: "Un pensiero ai nostri due ragazzi infortunati"

B.c. Ospedaletti- Loano Garassini 86-90 (26/23 18/24 17/19 25/24)

BC Ospedaletti: Colombo 33 Blastta 12 olivari 11 Bedini 9 Fiore 5 Formica 5 Arnaldi 5 Iamundo 4 Zunino D. 2 Vivo , Lerda n.e.

Loano: Bussone 26 Borgna 22 Tassara 20 Giromini 12 Angelucci 3 Panizza 3 Altamura 2 Fumagalli 2 Vaccarezza , Scarato, Piccardo ,

Partita intensa, ben giocata dalle due formazioni in grande spolvero in questo momento, la spunta sulla sirena il Loano con un canestro di Borgna che ad 1"e 8 decimi dalla fine insacca dall'angolo.

Il match ha registrato ancora due infortuni gravi per gli orange che dopo pochi minuti perdevano il capitano Dacio Zunino, e nel terzo quarto il giovane Erik Vivo per la rottura del setto nasale.

Due perdite importanti, due componenti dello starting five che hanno compromesso le rotazioni limitate dei padroni di casa, che però intorno al totem Colombo semplicemente mostruoso in doppia cifra 33, sia di punti e rimbalzi non riesce nella grande impresa di battere i terzi in classifica e reduci dalla vittoria casalinga con Atlhetic.

Primo quarto pirotecnico , giocato in velocità e freschezza dalle due compagini , gli orange vanno sopra di 3, il secondo ed il terzo i loanesi mettono la freccia e raggiungono anche le 9 lunghezze di vantaggio, rintuzzate nell ' ultimo quarto dai giovanissimi rimasti in campo Iamundo un 2004. Arnaldi ed Olivari che prima pareggiano poi sorpassano il Garassini, sembra finita , non e così, si arriva sull' 86 pari a quattro secondi dalla fine , quando Borgna insacca da due dall 'angolo il sorpasso definitivo, a un secondo dalla fine la rimessa del Bco vs fuori e c'e ancora il tempo per un canestro sulla sirena per il definitivo 90 86.

Coach Lupi: "Oggi commento solo gli infortuni gravi di due miei giocatori Vivo , frattura nasale out per un mese almeno e distorsione di Zunino , out per almeno 20 giorni, pertanto un pensiero a questi ragazzi che con l'altro infortunato Stefano Zunino devono per forza di cose stare fuori".