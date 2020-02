Calcio, Eccellenza, 19a giornata. Albenga, ostacolo Cairese per il riscatto. Imperia, servono i tre punti in terra genovese

La giornata numero 19 del campionato di Eccellenza mette sul piatto una serie di partite molto interessanti e tutte da seguire dalle ore 15.00 me Live Score su su Rivierasport.it e Svsport.it.

L'Imperia non vuole fermarsi, ma sul campo della Genova Calcio per i neroazzurri non sarà una sfida facile. I neroazzurri vogliono restare in scia alla capolista Sestri Levante che ospita il Molassana, un match sulla carta semplice. Va a caccia del riscatto l'Albenga che in casa contro la Cairese vuole tornare a brindare per non staccarsi ulteriormente dalle due prime piazze della classifica.

In chiave salvezza match molto importante per il Pietra Ligure che in casa ospita il Rivasamba, mentre sarà tutto da seguire il derby ponentino tra Finale e Ospedaletti con giallorossi e orange che si giocano molto. Match interno che vale doppio anche per l'Alassio FC che riceve la rivelazione Campomorone Sant'Olcese.

Chiudono questo turno di campionato le sfide in salsa genovese di Busalla e Angelo Baiardo che ospitano Athletic Club Liberi e Rapallo/Rivarolese.