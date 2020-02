Calcio, Eccellenza. Alessandro Lupo si gode la sua Imperia: "Realizzato e vinto una partita stratosferica sotto tutti i punti di vista. Martelli? Giocatore fondamentale"

L'Imperia non si ferma più e con la quarta vittoria consecutiva, resta in scia della capolista Sestri Levante.

La vittoria per 2-1 sul campo della Genova Calcio a fine stagione può valere doppio. Nel posta partita, al nostro quotidiano online, ecco tutta la soddisfazione di mister Alessandro Lupo:

"Complimenti a tutti i ragazzi, hanno vinto una partita stratosferica sotto tutti i punti di vista. L'atteggiamento di oggi mi ha fatto capire che siamo sulla strada giusta, anche se ci sono ancora undici finali da affrontare. Ora mi auguro che domenica prossima ci sia uno stadio pieno: per noi l'apporto del nostro pubblico ora diventa molto importante".

Il tecnico chiude spezzando una lancia per il match winner: "Martelli? Matteo per noi è un giocatore fondamentale, ha segnato un grande gol che ci ha fatto vincere questa partita. Ora è squalificato per la prossima partita ma abbiamo le giuste alternative. Sono contento anche della prestazione di Antonicelli, ha esordito nel modo giusto ".