Calcio, Eccellenza. Genova Calcio-Imperia LIVE: neroazzurri, servono i tre punti

ECCELLENZA - 19a GIORNATA -

GENOVA CALCIO-IMPERIA 0-0

Reti:

Genova Calcio (4-3-3): Dondero; Calvi, Serinelli, Rudi, Riggio; Camoirano, Giambarresi, Valente; Lepera, Piccaretta, Massara. A disposizione (Chiriaco, Garzon, Cappannelli, Volpe, Bottino, Cafferata, Ilardo, Zignego). Allenatore: Corrado

Imperia (3-5-2): Trucco; Fazio, Scannapieco, Ferrara; L. Carletti, Giglio, Sancinito, Martelli, Sassari; Donaggio, Capra. A disposizione (Palmieri, Dematteis, M. Carletti, Antonicelli, Minasso, Nastasi, Manitto, Garibbo, Pellegrino). Allenatore: Lupo

Arbitro: Giampietro di Pescara (Cucchiar e Gagliardi di La Spezia)

Subito un problema per la Genova Calcio: Ilardo non ce la fa, dentro Lepera dal primo minuto

Presentazione. Grande sfida al 'Ferrando' dove scendono in campo Genova Calcio e Imperia, match valido per la giornata numero 19 del campionato di Eccellenza: padroni di casa in un momento non facile e nelle zone basse della classifica, neroazzurri in forma e ad un punto dalla vetta.