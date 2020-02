Calcio, Eccellenza. Espinal all'ultimo respiro riacciuffa il Finale: al "Borel" regna l'equilibrio e finisce 3-3

FINALE-OSPEDALETTI 3-3 (8' Faedo, 37' Pollero, 55' Galli – 34' Burdisso, 51' Fici, 94' Espinal)

45'+5' termina qui una partita sempre vibrante, con le due squadre che si dividono la posta in palio.

45'+4' LA RIACCIUFFA IN EXTREMIS L'OSPEDALETTI! Dal tiro dalla bandierina l'assist vincente per la testa di Espinal sul primo palo a beffare Porta.

45'+3' tenta il tutto per tutto l'Ospedaletti che ottiene l'ottavo corner della sua partita.

45' a terra in area di rigore finalese Alasia: ammonito per simulazione. Si andrà avanti ancora per 4'.

43' esaurisce i cambi la panchina ospite mandando in campo Allegro al posto di Galiera.

42' chiede il calcio di rigore l'Ospedaletti, Sturaro protesta e viene ammonito. Su segnalazione del guardalinee poi viene espulso il tecnico veneto.

41' il direttore di gara giudica con una mano il tocco di Molina. Ammonito.

40' semina il panico nell'area finalese Aretuso, ma non riesce a concludere a rete. Porta blocca la sfera.

36' fallo del neo entrato Espinal ai danni di Buonocore. Ammonito l'attaccante dominicano.

33' quarto cambio per il Finale: Rocca rileva Vittori.

32' ottima discesa di Cavallone sulla destra, cross per Faedo, tiro dell'ex Imperia e grande risposta d'istinto di Ventrice!

30' salvataggio provvidenziale di De Benedetti in sforbiciata a chiudere l'assist di Galiera per Burdisso. Doppio cambio poi per gli ospiti: fuori Mamone e Cambiaso, al loro posto Cassini ed Espinal.

23' doppio cambio per il Finale: fuori Pollero ed un applauditissimo Ferrara, in campo Szerdi e Molina.

18' secondo cambio per mister Caverzan: Allaria lascia spazio ad Alasia.

16' stop, controllo e tiro rasoterra diretto all'angolino destro di Allaria all'altezza del dischetto del rigore, Porta si allunga ed evita la marcatura.

14' sfila alla marcatura di Mamone Faedo, tiro da posizione defilata sulla sinistra e palla fuori di un soffio rispetto al palo alla sinistra di Ventrice.

13' risponde Buttu: fuori Pastorino, in campo Pare.

12' primo cambio della partita: nell'Ospedaletti fuori Fici, al suo posto Aretuso.

10' ANCORA AVANTI IL FINALE! Rimessa laterale nella trequarti ospite di Pietro Cavallone che pesca nel cuore dell'area avversaria Galli. Stop e tiro del centrocampista ex Albisola che trova l'angolo giusto per il 3-2.

6' AGGUANTA ANCORA IL PAREGGIO L'OSPEDALETTI! Quarto calcio d'angolo dell'incontro per gli ospiti, dalla bandierina va Allaria che pesca Fici e incorna alle spalle di Porta.

3' intervento in scivolata di Buonocore su Sturaro, ammonito il centrocampista finalese.

1' non ci sono sostituzioni per i due mister. Si riparte.

SECONDO TEMPO

45' finisce senza recupero la prima frazione, Finale a riposo in vantaggio.

38' duro intervento di Schillaci su Buonocore, arriva anche il primo cartellino giallo sventolato dal direttore di gara.

37' TROVA IL RADDOPPIO IL FINALE! Giocata giusta di Galli a pescare Faedo all'interno dell'area ospite, Ventrice si oppone alla prima conclusione ma nulla può sulla seconda battuta di Pollero!

35' ARRIVA IL PARI DELL'OSPEDALETTI! Burdisso nell'area di rigore giallorossa addomestica il pallone e dalla sinistra trova il colpo a giro sul secondo palo.

29' arriva solo ora il primo calcio d'angolo della sfida. Lo batte l'Ospedaletti ma senza alcun esito.

23' prova la conclusione dal limite dell'area Burdisso, Porta blocca a terra.

20' recupero palla nei pressi dell'area di rigore avversaria per il Finale con Faedo che potrebbe andare alla conclusione ma commette fallo sull'estremo imperiese.

15' squadre che si affrontano a viso aperto, non mancano i ribaltamenti veloci di fronte ma faticano ad arrivare le conclusioni in porta.

8' FINALE SUBITO IN VANTAGGIO! Spizzata di Vittori per l'inserimento centrale di Faedo che trafigge Ventrice

1' Squadre schierate in campo con la divisa completamente nera per gli ospiti, maglia bianca con inserti giallorossi, pantaloncini rossi e calzettoni blu per il Finale. Si comincia!

PRIMO TEMPO

Una buona domenica a tutti gli amici lettori di svsport.it e rivierasport.it dal "Felice Borel" di Finale Ligure, dove oggi i padroni di casa vogliono tornare a conquistare un risultato per muovere la classifica dopo le battute d'arresto con l'Imperia e la Cairese ed accorciare le distanze sulla zona salvezza, occupata invece dagli arancionero dell'ex mister Caverzan dopo le ultime due uscite che hanno portato agli ospiti ben sei punti.

Queste le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio:

FINALE (4-4-2): Porta; P. Cavallone, Pastorino, De Benedetti; Pollero, Galli, Buonocore, Odasso; Ferrara, Vittori, Faedo.

A disposizione: Vernice; Pare, Szerdi, Godena, Intili, Gerundo, Molina, G. Cavallone, Rocca.

Allenatore: P. Buttu

OSPEDALETTI (4-4-2): Ventrice; Mamone, Ambesi, Negro, Fici; Sturaro, Cambiaso, Schillaci, Allaria; Galiera, Burdisso.

A disposizione: Frenna; Allegro, Alasia, Foti, Cassini, Latella, Aretuso, Espinal, Boeri.

Allenatore: A. Caverzan

Arbitro: Torriglia di Novi Ligure