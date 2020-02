Calcio, Eccellenza. Matteo Martelli regala tre punti d'oro all'Imperia: "Felice per il mio gol. La Serie D? Ci crediamo molto"

L'Imperia sbanca il campo della Genova Calcio grazie ad una prodezza del centrocampista Matteo Martelli.

Il mediano è un punto di forza della compagine neroazzurra e dopo gli elogi di mister Alessandro lupo nei suoi confronti subito dopo il fischio finale, il classe 1998 esprime la sua soddisfazione.

Matteo, una rete pesante per te alla Genova Calcio: "A livello personale questo gol vale tanto e sono molto contento. Ma è grazie anche ai miei compagni di squadra se sono arrivato a ciò".

Quanto credete al salto in Serie D? "Ci crediamo molto, siamo molto positivi, soprattutto dopo la vittoria di oggi. Per noi sono tutte finali, una alla volta".

Hai una dedica speciale? "lo dedico ai tifosi in primis, che sono il nostro uomo in più, e all'Imperia".